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    Amasya'da inek, yeni doğurduğu buzağı için aracın yolunu kesti

    Dağda doğum yapan inek, yavrusunu köydeki ahıra götürmeye çalışan sahiplerinin aracının önünü keserken, diğer inekler de yardımcı oldu.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 09:52
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    Amasya'da inek, yeni doğurduğu buzağı için aracın yolunu kesti

    Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisinde yaşayan Serkan Karakuş, hayvanlarını otlatmaya başladı.

    Birkaç saat içinde sürüdeki ‘Çirkin’ adlı gebe inek gözlerden kayboldu.

    Oğluyla birlikte aramaya koyulan Karakuş, doğum yapan inek ve dünyaya yeni gözlerini açan buzağıyla karşılaştı.

    ANNE, YAVRUSUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

    Bir süre annesinin peşinde ilerleyen sevimli buzağıyı aracına koyan Karakuş, sonrasında kendilerini çok şaşırtan bir durumla karşılaştı. Aracı takip eden anne inek, sürüdeki diğer ineklerle birlikte aracın peşinden gelip önünü kesti.

    DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIĞINI SÖYLEDİ

    İneğin yavrusunu kokladığı anları görüntüleyen evli ve 3 çocuk babası Karakuş, çok şaşırdığı bu durumla daha önce karşılaşmadığını söyledi.

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    Amasya da inek, yeni doğurduğu buzağı için aracın yolunu kesti #5

    Amasya da inek, yeni doğurduğu buzağı için aracın yolunu kesti #6

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