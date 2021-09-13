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- Amasya’da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi
Amasya’da kavanozdan tarih çıktı: 312 tarihi eser ele geçirildi
Amasya'da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi.
- İHA
- 13.09.2021 - 23:44
- Güncelleme : 14.09.2021 - 00:15
Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonrası V.Ç. adlı şahsın elinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alındı.
Takibe alınan şüpheli V.Ç.’nin içinde bulunduğu araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
ÜST ARAMASINDA ALTIN YÜZÜK VE SİKKE BULUNDU
Elinde bulunan poşete sarılı kavanozu dışarı attığı görülen şahsın kaçtığı araç durdurulduğunda yapılan üst aramasında gömlek cebinde 1 adet altın yüzük ve sikke bulundu.
KAVANOZDAN İSE FARKLI DÖNEMLERE AİT OBJE VE SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ
Arabadan attığı kavanoz içerisinde ise değişik dönemlere ait 9 adet madeni yüzük, 4 adet kolye ucu, 11 adet metal obje, 1 adet mühür ve farklı dönemlere ait 287 adet sikke ele geçirildi.
Şüpheli V.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.