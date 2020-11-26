Amasya'da belediye personelinden oluşturulan korona virüs temizlik timi, salgınla mücadele kapsamında şehrin dört bir yanında dezenfekte çalışması yapıyor.

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 2 grup halindeki toplam 30 kişilik korona virüs temizlik timinin mesaisi akşam başlayarak geç saatlere kadar sürüyor.

Maskelerini takıp beyaz renkteki koruyucu önlük ve tulumlarını giyen koronavirüs avcıları her gece otobüs durakları, çöp konteynerleri, ibadethaneler, ATM'ler, kamelyalar ve kamusal alanları özel solüsyonla dezenfekte ediyor.

Amasya'da korona avcıları, virüse göz açtırmıyor İZLE







"TİMDEKİ TÜM ARKADAŞLARIMI KUTLUYORUM"

Salgının ilk görüldüğü günden bu yana temizlik çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Şehrimizi sabaha kadar sokak sokak, cadde cadde temizliyoruz. Şehrimizin virüs belasından kurtulması adına mücadele eden koronavirüs timindeki arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Personeline hediyeler veren Belediye Başkanı Sarı, 15. yüzyılda tıp alanında önemli eserler veren ünlü hekim ve cerrah Sabuncuoğlu Şerefeddin'in salgın hastalık günlerinde yapılması gerekenler konusunda “Ellerini güzelce yıka, kalabalığa girme, uzaktan selamlaş, iyi ye, iyi iç, hasta isen yat, dışarı çıkma, dışarıda yüzünü kapa" şeklindeki tavsiyelerini de hatırlattı.



