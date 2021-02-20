Amasya’da kredi çekip sokağa kamera taktırdı

66 yaşındaki kadın, geç saatlerde evinin camına vurarak kendisini rahatsız ettiğini belirttiği kişileri görüntüleyip polise yakalatmak için evinin duvarına güvenlik kamerası taktırdığını söyledi.

Amasya’nın Mehmetpaşa Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki Şemsi Şahinkaya, kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin camına gece geç saatlerde vurularak rahatsız ediliyordu.

Şikayet üzerine yapılan incelemelerde, kişiler tespit edilemedi.

Bu duruma daha fazla dayanamayan yaşlı kadın, bankadan 3 bin lira kredi çekti ve evinin dış duvarına sokağı da görebilecek şekilde kamera taktırdı.

POLİS BİR AN ÖNCE YAKALASIN DİYE KAMERA TAKTIRDI

Yıllardır tarlalarda günlük 60 TL’lik kazançla çalışarak evinin kirasını ödeyip geçimini sağlamaya gayret eden Şemsi Şahinkaya, şikayetçi olduğu kişileri görüntüleyip polisin yakalamasını sağlamak için kamerayı taktırdığını söyledi.

Kamera takılması mahalle sakinlerini de memnun etti.