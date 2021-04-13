Amasya’da ‘Ölürüm Türkiye’m’ şarkısını ıslıkla çalan papağan ilgi çekti

Suluova ilçesinde yaşayan Fatih Balcı’nın papağını Bitik, ıslıkla ‘Ölürüm Türkiye’m’ şarkısını çalıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Fatih Balcı isimli bir vatandaş, çocuklarının da teşviki ile papağanı Bitik’i aldı.

‘Ölürüm Türkiye’m’ şarkısını öğrenen papağan, her sabah bu şarkıyı ıslıkla çalmaya başladı.

Belediyede işçi olarak çalışan Balcı, işe giderken papağanın sesi ile uyandığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kuş işine biz çocuklardan heves aldık. Bir tane kuş aldık evimize sonra baktık ki çocuklar da kuşları seviyorlar. Kuşlar bir iki derken üremeye başladı. Sahiplendirmeye başladık. Kuşları da seviyoruz. Benim bir tane kayınbiraderim vardı, uzman çavuş kendisi. Bunu yavruyken almış, sultan papağanı bu. 'Ölürüm Türkiye’m' şarkısını ıslıkla söyleye söyleye buna öğretmiş. Biz de bir sabah baktık, işte kendisinin de tayini çıkmış. Bunu da bize verdi sağ olsun. Sabah bir uyandık Ölürüm Türkiye’m ıslık sesi geliyor bir yerden. Bir baktık ki bu Bitik adını verdiğimiz sultan papağanımız Ölürüm Türkiye’mi çalıyor.





“BAZEN İZMİR MARŞI DA ÇALIYOR”

Bazen de İzmir Marşı’nı da çalıyor ıslık halinde. Bu bizim canımız oldu. Yanına da bir tane eş aldık, yavruları olursa sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Biz şaşırdık önce bir yerden bir ıslık sesi geliyor acaba dedik çocuklar falan mı çalıyor. Odanın kapısını bir açtım baktım ki Bitik’ten geliyor ses. Ölürüm Türkiye’m. Her sabah Ölürüm Türkiye’m ile kalkıyoruz, uyanıyoruz, işe öyle gidiyoruz yani.”





Muhabbet kuşundan papağana kadar türlü kuşu olan Balcı, evinin bir odasını kuşlara ayırdı. Balcı, yumurtlayan kuşların yavrularını da çevresindekilere sahiplendirerek hayvan sevgisi aşılıyor.