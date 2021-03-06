Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
369.898
2.95%
EXEN Coin
16.12
0.00%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Amasya’da sağlık ekipleri yaşlı kadının ineklerini besledi

    Koronavirüs testi pozitif olan yaşlı kadın, karantinada ahırdaki hayvanlarını besleyemedi. Kadının evine gelen sağlık ekipleri hayvanların aç olduğunu öğrenince ahıra girerek, inekleri besledi.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya’da sağlık ekipleri yaşlı kadının ineklerini besledi

    Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yeşilkurt köyünde yaşayan yaşlı bir kadın, koronavirüse yakalandı.

    Bir süre sonra kadın, önceden evine gelen sağlık ekiplerinin “şikayetin olursa 112’yi ara” demesi üzerine telefonla yardım istedi.

    Gelen sağlık ekipleri kadının kontrollerini yaptı.

    Evde tedaviye devam edilmesine karar verildi.

    GERİ ÇEVİRMEDİLER

    Kadının “hayvanlarım aç yardım eder misiniz” sözü ekipler tarafından geri çevrilmedi.

    Amasya’da sağlık ekipleri yaşlı kadının ineklerini besledi #1

    SU TAŞIDILAR

    Ahıra giden ekipler, su taşıdı, hayvanlara saman verdi.

    Amasya’da sağlık ekipleri yaşlı kadının ineklerini besledi #2

    KAMERALARA YANSIDI

    O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

    Amasya'da 112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi VİDEO

    Yaşlı kadın, yaptıkları iyilik karşılığında Taşova 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlileri Fatih Yılmaz, İsmail Serdar ve Ali Öztürk’e teşekkür etti

    Amasya’da sağlık ekipleri yaşlı kadının ineklerini besledi #3

    “BÖYLE ŞEYLER OLUYOR”

    Ekipteki görevlilerden İsmail Serdar,Teyzemizin hayvanlarının gerekli ihtiyaçlarını giderdik. Samanını verdik. Temizliğini yaptık. Suyunu verdik. Olay bu şekilde cereyan etti. Sürekli olmasa da bizim görevimiz gereği bazen böyle olaylar oluyor.” dedi.

    Amasya’da sağlık ekipleri yaşlı kadının ineklerini besledi #4

    Amasya’da sağlık ekipleri yaşlı kadının ineklerini besledi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir