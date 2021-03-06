Amasya’da sağlık ekipleri yaşlı kadının ineklerini besledi

Koronavirüs testi pozitif olan yaşlı kadın, karantinada ahırdaki hayvanlarını besleyemedi. Kadının evine gelen sağlık ekipleri hayvanların aç olduğunu öğrenince ahıra girerek, inekleri besledi.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yeşilkurt köyünde yaşayan yaşlı bir kadın, koronavirüse yakalandı.

Bir süre sonra kadın, önceden evine gelen sağlık ekiplerinin “şikayetin olursa 112’yi ara” demesi üzerine telefonla yardım istedi.

Gelen sağlık ekipleri kadının kontrollerini yaptı.

Evde tedaviye devam edilmesine karar verildi.

GERİ ÇEVİRMEDİLER

Kadının “hayvanlarım aç yardım eder misiniz” sözü ekipler tarafından geri çevrilmedi.

SU TAŞIDILAR

Ahıra giden ekipler, su taşıdı, hayvanlara saman verdi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Amasya'da 112 ekibi, karantinadaki yaşlı kadının ineklerini besledi VİDEO

Yaşlı kadın, yaptıkları iyilik karşılığında Taşova 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlileri Fatih Yılmaz, İsmail Serdar ve Ali Öztürk’e teşekkür etti

“BÖYLE ŞEYLER OLUYOR”

Ekipteki görevlilerden İsmail Serdar, “Teyzemizin hayvanlarının gerekli ihtiyaçlarını giderdik. Samanını verdik. Temizliğini yaptık. Suyunu verdik. Olay bu şekilde cereyan etti. Sürekli olmasa da bizim görevimiz gereği bazen böyle olaylar oluyor.” dedi.