Senenin ilk kiraz hasadını yaptıklarını söyleyen Osman Öztürk, "Fiyatlar kiraz ilk çıktığı zaman iyi oluyor. Sonra biraz düşüyor ama Allah’a şükür emeğimizi alıyoruz" dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kiraz hasadı başladı.

'Kırmızı Altın' olarak adlanırılan kirazlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

85 yaşında kiraz üreticiliği yapan Osman Öztürk ve Munise Öztürk, ilk hasadı yaptı.

İlk hasadın bereketini yaşayan çiftçilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"KİRAZIN FİYATI İLK ÇIKTIĞI ZAMAN İYİ OLUYOR"

Hasadın ardından açıklama yapan Öztürk, hayatını çiftçilikle geçirdiğini, çocuklarını okutup, memur ettiğini ve yardıma geldiklerini belirterek, “15 senedir kiraz üretimi yapıyorum, çalışıyorum. Torunlarım var, onlar geliyorlar.

Bazı yılları memnun oluyoruz, bazı yıllar kırağıdan, kıştan kiraz olmuyor.

Fiyatlar kiraz ilk çıktığı zaman iyi oluyor. Sonra biraz düşüyor ama Allah’a şükür emeğimizi alıyoruz.” dedi.

Amasya'da senenin ilk kiraz hasadı yapıldı VİDEO





"KÖYÜMÜZ İKLİME ELVERİŞLİ"

Hasat sezonu başlamadan ağaçlarla ilgilenen Osman Öztürk, “Diplerini kazdık, suladık, çapaladık, gübre attık. Şimdi artık toplamaya başladık. Kirazın iyiyse, kaliteliyse 5-10 lira yapıyor.

Ama kalitesi yoksa fabrikalık oluyor. Hemen hemen Taşova’da çıkıyor. Köyümüz iklime elverişlidir. Başka dağ köylerinden evvel çıkar burada.

Zor çalışmak, yapmak. Çiftçilik masrafını ödemiyor. Kırağı haşlarsa emeğin gidiyor bir sene.

Ama memur olursan, okursan, gençlikte bir iş sahibi olursan tabii daha rahat ediyorsun.

85 yaşındayım, Allah’a şükür gücüm, kuvvetim yetiyor çalışmaya.” diye konuştu.



