Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşma anı Meraya otlamaya götürülen koyunların kuzularıyla buluşma anı kayıt altına alındı. Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların bu hali, görenleri duygulandırdı.

AA

Amasya'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde her yıl şubat ayının ortasında başlayıp nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumlarında yetiştiriciler, tatlı bir telaş yaşıyor.

Anneden ayrılıyorlar

Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı işletmede, ağıllar dünyaya yeni gelen kuzuların sesleriyle doluyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllara alan yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.

Birbirlerinin seslerini duymaları yetiyor

Koyunların ağıllara yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında heyecan başlıyor.

Ağıl kapılarının açılmasıyla binlerce kuzu, süt emmek için annelerini bulmaya çalışıyor.

Kuzuların meradan dönen anneleriyle dakikalar içinde buluşması, aralarındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

Yaz dönemine kadar sürüyor

Kokusu ve sesinden tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların buluşması, yaz dönemine kadar sürüyor.

Koyun ile kuzusunun, binlerce hayvanın bulunduğu sürüde dakikalar içinde birbirini bulması dikkati çekiyor.

Bafra ırkı koyun üretimi

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, gazetecilere, TİGEM'e bağlı işletmelerinde, Sakız ve Karayaka ırkı melezlemesi olan Bafra ırkı koyun ürettiklerini söyledi.

Bafra ırkı koyunların yüksek döl ve süt verimine sahip olduğunu ve et kalitesinin çok iyi olduğunu ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"6 bin kuzunun üzerinde doğumlarımız gerçekleşti"

Geçen yıl ağustos ayında 3 bin 800 koyuna koç katmış bulunmaktayız. Ocak ve şubat aylarında 6 bin kuzunun üzerinde doğumlarımız gerçekleşti. Kuzularımızda yüzde 70'lik ikizlik oranı, 3 dördüzümüz ve 1 de altız kuzumuz meydana geldi. Bu kuzularımızın ilk doğduğu andan itibaren anne eli şefkatiyle bakımlarını yapmaktayız. Üç ve beşinci günden sonra bireysel bölmelerin ardından 5’li ve 10’lu gruplar oluşturularak sürü kabiliyetine alıştırmaktayız. Sonrasında anneleriyle kuzular bir arada bir 10 gün daha beraber tutulduktan sonra anne ve kuzuları ayrı bölmelere alınarak üç öğün beslemesine geçilmektedir.

90 gün bir arada kalıyorlar

Altıparmak, koyunların yeniden yavrularıyla buluştuktan sonra 75 ile 90 gün arasında bir arada kaldıklarını, daha sonra kuzuları, koyunları birbirinden ayırdıklarını anlattı.

Kuzuların ve koyunların birbirlerini koku ve sesleriyle bulduğunu belirten Altıparmak, "Yaklaşık 2-3 dakika içinde bütün anne ve kuzular birbirleriyle buluşmaktadır. Sonra, karnı doyduktan sonra kendisiyle yan yana yürüyüp, merada dolaşmaktadır. Kuzu doğumlarımız ocak ve şubat aylarında tamamlandı, 6 bin kuzunun üzerinde doğumumuz gerçekleşti." ifadelerini kullandı.