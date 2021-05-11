Amasya'da tam kapanma denetimleri devam ediyor

Amasya'da tam kapanma kapsamında denetimler, belirlenen polis noktalarında yapılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler aralıksız sürüyor. Merzifon'da yapılan denetimlerde, ekipler maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

GÖREV BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında şehir girişinde ve Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan denetimlerde belirlenen tedbirler kontrol ediliyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştiren denetimlere katılarak durdurulan sürücülere görev belgelerini ne için dışarıda olduklarını sordu.

KURALLAR KONUSUNDA UYARI

Açık olan işyerlerini de denetleyen Kaymakam Demirkale, vatandaşlardan ve iş yeri sahiplerinden tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konularında uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.



