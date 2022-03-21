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    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu

    140 kilodan 90’a kadar diyetle inen yaşlı adamın ayakları bile küçüldü. 3 çocuk babası mutluluğunu, “Nefes almam, kalp ritimlerim düzeldi. Hayat varmış” sözleriyle anlattı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 09:53
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    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu

    Amasya’da 140 kilo ağırlığındaki Selahattin Özgen, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve yaptığı fiziksel aktiviteyle 8 ayda 50 kilo vermeyi başardı.

    AYAKLARI DA KÜÇÜLDÜ

    90 kiloluk görünümüyle bambaşka biri olan 68 yaşındaki Özgen’in ayakları da küçüldü, ayakkabı numarası 45’ten 43’e düştü.

    Diyetisyenin yolunu tutup harfiyen uyduğu tavsiyelerin yardımıyla fazla kilolarının yanı sıra kullandığı tansiyon ve diyabet ilaçlarından da kurtulan evli, 3 çocuk babası Özgen, “Nefes almam, kalp ritimlerim düzeldi. Hayat varmış.” dedi.

    GÖREN TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

    Yakınlarının bile uzaktan kendisini tanımakta güçlük çektiğini belirten Özgen, “Ayaklarım, kafam, bedenim ufaldı. Göbek kayboldu. Eşim ‘artık kaburgaların çıkacak, yeter’ diyor. Önceden 45 numara ayakkabı giyiyordum. Bol geldi. Şu anda 43 numara oluyor.” diye konuştu.

    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu #1

    3 LİTRE SU ÖNEMLİ

    Fazla kilolarından dert yanıp hayallerini yarıda bırakanlara “Zayıflayan hayalleriniz değil, bedeniniz olsun” diye seslenen diyetisyen Semih Çanakçı, günde 3 litre su içip, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite tavsiyelerini yerine getiren danışanının muhteşem dönüşümünün güzel örneklerden biri olduğunu söyledi.

    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu #2

    15 YAŞ BİR GENÇLEŞME

    Takibini sürdürdüğü Selahattin Özgen ile en son 4 ay önce görüştüğünü hatırlatan Çanakçı, “Bu süreçte de kilo almadı. Toplamda 50 kilo verdi. Bunun 47 kilosu yağ kaybıydı. Buna vücudundan giden 188 paket margarin de diyebiliriz. Metabolizmasında da yaklaşık 15 yaş bir gençleşme elde edildi.” şeklinde konuştu.

    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu #3

    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu #4

    Amasya’da yaşlı adam verdiği kilolarla hayata yeniden tutundu #5


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