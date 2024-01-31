Amasya'da yürek ısıtan anlar: Trafik polisi, küçük çocukla güvercinleri yemledi Bir trafik polisinin görev sırasında küçük çocuklarla kuşları beslemesi, görenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm oluşturdu.

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İHA

Amasya'da herkesin içini ısıtan anlar yaşandı..

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde 9 yıldır görev yapan Ahmet Sancak, güvercinlerin bulunduğu Yavuz Selim Meydanı’nda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sancak, denetimler sırasında meydanda bulunan kuşları da beslemeyi ihmal etmedi.

44 yaşındaki Sancak’ı gören küçük bir çocuk ise yanına gelerek aralarında koştuğu güvercinleri birlikte beslemeye çalıştı.

Yürekleri ısıtan o anlar, paylaşıldığı sosyal medyada çok beğenildi.

"Kışın soğuğunda onlara ne kadar yardım edebilirsek o kadar güzel olur”

Şehrin en merkezi noktası olan Yavuz Selim Meydanı’nda her görev aldığında yanından yem eksik etmeyen evli ve 2 çocuk babası Sancak, “Güvercinler, kuşlar, sokak hayvanları için imkanımız ölçüsünde yem ve mama almalıyız. Kışın soğuğunda onlara ne kadar yardım edebilirsek o kadar güzel olur.” dedi.

"Çocuklarıma hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum"

Çocukluğundan bu yana güvercin yetiştirmeye merakının olduğuna değinen Sancak, “Türk milleti, Türk polisi, Türk askeri merhametlidir. Vatanımızı, doğayı, yaşayanı severiz. Çocuklarıma da hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Gençliğimizin, yeni neslin bu şekilde yetişmesini istiyorum.” diye konuştu.

"Güzel bir tutum"

Sancak’ın karşılaştığı çocuklarla birlikte kuşlara yem serpmelerini izleyen Mehmet Yeşilova da “Çok güzel. Örnek bir tutum.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)