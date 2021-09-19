Amasya'daki çiftçi, şerit çekerek tarlasını domuzlardan korudu

Ayçiçeği ekili tarlasında zarara yol açan yaban domuzlarını önlemek için şerit çeken çiftçi, başarılı oldu. Sesten rahatsız olan domuzlar, tarlaya yaklaşmadı.

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Çamurlu köyünde yaşayan çiftçi, 15 dönümlük tarla ayçiçeği ekti.

Tarlasının yarısının yaban domuzlarının istilasına uğraması sonrasında çiftçi, nasıl bir tedbir alabileceğini araştırdı.

Domuzların mağdur ettiği çiftçi, şerit çekerek sesten rahatsız olan domuzların ekinlerine zarar vermesini engelledi.

"İYİ Kİ ÇEKMİŞİM"

Son çare olarak böyle bir önleme başvurduğunu anlatan evli ve 2 çocuk babası Karakoç, “Şeridi çektikten sonra bir daha domuzlar gelmedi. Rüzgarın etkisiyle şeritten çıkan sesin domuzları etkilediğini düşünüyorum. Domuzlara karşı güvenlik şeridimiz işe yaradı. İyi ki çekmişim.” diye konuştu.

SORUN YAŞAMIYOR

Karakoç, yaban domuzlarından dert yanan komşularının da kendisinden görüp tarlalarının etrafına çektikleri şeritle şimdilik sorun yaşamadıklarını dile getirdi.