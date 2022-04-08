Amasya'daki öğrenciler, harçlıklarıyla iki ailenin bakkal borcunu sildi

20 yıldır bakkalcılık yapan esnafın veresiye deterindeki iki ailenin borcu, ortaokul öğrencilerinin hayır için biriktirdikleri parayla ödendi. Bakkalcı, gençlerin azmine şaşırdı.

Amasya’da yaşayan bir grup öğrenci, Ramazan ayında iyilik yapmak için para biriktirmeye başladı.

Biriktirdikleri paralarla yardıma muhtaç ailelere iyilik eli uzatmak isteyen Ziyapaşa Ortaokulu öğrencileri, bir bakkala gitti.

Bakkaldaki veresiye defterinden iki ailenin borcunu silen gençler, bakkalın şaşırmasına neden oldu.

"20 yıllık bakkalım, çocukların hesap kapattığı durumla ilk defa karşılaşıyorum"

Veresiye defterindeki borcu silerken bu duruma çok şaşırdığını belirten 20 yıllık bakkal Mehmet Dikdere, "Çocukların hesap kapattığı durumla ilk defa karşılaşıyorum. Maşallah çocuklara. En çok çocuklara hizmet veriyordum. Yine onlar bizim yüzümüzü güldürdü." dedi.





"Allah’ın izniyle daha fazla para toplamayı planlıyoruz"

Ramazan ayı dolayısıyla okuldaki 5 sınıfın bir araya gelerek yardım organizasyonu düzenlediğine değinen öğrencilerden Ayşe İpek Güler, "Paraları kumbarada biriktirdik. Bakkala gidip ihtiyacı olan birisinin borcunu ödedik. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Arkadaşlarının desteğiyle bin lira topladıklarını anlatan Mehmet Akif Ergün ise, "Allah’ın izniyle daha fazla para toplayıp yardım etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



