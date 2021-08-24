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    Amasya'daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor

    15 yıldır beslediği bir kaplumbağanın yanı sıra 2 kaplumbağa daha edinen 70 yaşındaki Zekiye Artut, etrafındakiler tarafından kaplumbağa terbiyecisi olarak anılıyor.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 09:44
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    Amasya'daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor

    Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır bir kaplumbağa besliyordu.

    Zekiye Artut, beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

    "KIYAMADIM EVE ALDIM"

    Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım.” dedi.

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #1

    "ÖLENE KADAR BAKACAĞIM"

    Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım.” diye konuştu.

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #2

    "ANNEM KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ OLDU"

    Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın.” şeklinde konuştu.

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #3

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #4

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #5

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #6

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #7

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #8

    Amasya daki Zekiye Teyze, 3 kaplumbağaya bakıyor #9

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