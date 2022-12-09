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    Amasya'dan sis manzaraları

    Kentte etkili olan yoğun sis, Amasya'da kartpostallık görüntüler oluştu.
    • 09.12.2022 - 12:57
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    Amasya'dan sis manzaraları

    Amasya güne yoğun sisle başladı.

    Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi.

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi Harşena Kalesi’nin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağının etrafı sis bulutlarıyla kaplandı.

    Yeşilırmak’ın kıyısında ve şehre hakim mevkilerde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

    "Bu manzara 10 yılda bir görülür"

    Çakallar mevkisinden o anları heyecanla izleyen restoran işletmecisi Hasan Ertürk, İHA'ya yaptığı açıklamada "Sis muhteşem. Şehzadeler şehrimizin kalesindeki anlı, şanlı bayrağımız muhteşem dalgalanıyor. Bu manzara 10 yılda bir görülür" dedi.

    Trafiğe çıkan sürücülerin yavaş ilerlediğine değinen vatandaşlardan Kenan Pala da "Çocukları okula bırakırken güçlük yaşadık. Ama sis de Amasya’nın güzelliğine güzellik kattı" diye konuştu.

    Amasya dan sis manzaraları #1

    Amasya dan sis manzaraları #2

    Amasya dan sis manzaraları #3

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    Amasya dan sis manzaraları #5

    Amasya dan sis manzaraları #6


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