Amasyalı Hamdi Amca, bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi

Elmasıyla ünlü kentte yaşayan Hamdi Sırrı Yılmaz, iş yerinin önündeki ağaçtan aşılama yöntemiyle 6 çeşit elma elde etti.

Amasya'nın meyve diyarı Ziyaret beldesinde yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Sırrı Yılmaz, 10 yıl önce iş yerinin önüne yarı bodur starking çeşidi ağaç dikti.

Yılmaz, ağaca; Amasya misketi, Kaliforniya, golden ve granny smith türü elmalardan aşılamayı başardı.

TEK KÖKTE 6 ÇEŞİT ELMA

Bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştiren Yılmaz, tamamen organik olan meyvelerinden müşterilerine ikram ediyor. Ağacın üst kısmındaki elmaları çatıya çıkarak toplayan Yılmaz, olgunlaşmayan meyvelerin kopartılmasına ise müsaade etmiyor.

"GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Elmaların görenlerin dikkatini çektiğini de belirten Yılmaz, “Elmalarımın rengi ve lezzeti ayrı. Aynı ağaçta yeşil ve kırmızı renkli elmalarımı görenler şaşırıyor.” diye konuştu.

Amasya'da bir ağaçta 6 çeşit elma yetiştirdi