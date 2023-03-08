Amasyalı madenciden alkışlanacak hareket! Evini depremzede aileye verdi Amasya'da yıllarca biriktirdiği maaşıyla satın aldığı evini Hatay'dan gelen depremzede açan madenci, köy evinde yaşamaya devam edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türk halkının ne kadar duyarlı ve misafirperver olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Deprem bölgesinde birçok can kurtaran madencilerden biri olan Mustafa Keten de örnek bir davranış sergiledi.

Depreme polis eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Hatay'da yakalanan Gülcihan Yüksel, canlarını zor kurtarmalarının ardından yakınlarının yaşadığı Amasya'nın Suluova ilçesine geldi.

Kiralık ev bulmakta güçlük yaşayan ailenin imdadına arkadaşlarıyla madenci Mustafa Keten yetişti.

Dairesini depremzedelere açtı

Vardiyadan çıkıp gittiği Adıyaman'da afetzedelerin acılarına tanık olan evli ve 3 çocuk babası Keten, kömür karasıyla kazandığı parayla satın aldığı apartman dairesinin kapısını kira ücreti istemediği Yüksel Ailesi'ne açtı.

"Her gün onlara dua ediyorum"

Kerimoğlu köyünde tek katlı bir evde yaşayan Keten ve ailesinin bu jesti karşısında duygulanan Gülcihan Yüksel, şunları söyledi:

Çok bunalmıştım. Ev bulamıyordum. Durumumuzu duyan Mustafa Ağabey evini teslim etti. Eşi Aslıhan Abla yeni evine kıydı. Çok büyük bir şey bu. Şu an çok rahatız. Her gün onlara dua ediyorum.

"Başka eksiklerine de yardımcı olmak isteriz"

16 yıldır çalıştığı madendeki kazancından biriktirdiği parayla aldığı yeni evine afetzede aileyi yerleştiren 40 yaşındaki Keten, “Kira beklentisi olan kişiler değiliz. Başka bir eksikleri varsa da canla, başla yardımcı olmak isteriz.” diye konuştu.

Misafirlerinden evdeki tüm eşyaları gönül ferahıyla kullanmalarını isteyen Aslıhan Keten de “Onların yerinde biz de olabilirdik.” şeklinde konuştu.