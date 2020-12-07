Amasya'nın en küçük kadın esnafı, dükkanını kapattı

1 metre 20 santim boyundaki Selda, bir yıl önce açtığı dükkanını koronavirüs nedeniyle kapayınca komşuları yardım etti. Kendisi gibi 2 çocuğu olan Selma, süreç bitene kadar komşusuyla çalışacak.

1 metre 20 santim boyundaki Selma Çetinkaya, Amasya'da eşinden 4 yıl önce ayrıldı ve kendisi gibi doğuştan boy kısalığı bulunan iki kızına hem annelik hem de babalık yaptı.

34 yaşındaki Selda Çetinkaya, memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir yıl önce çiğ köfte, ızgara köfte ve çay sattığı bir iş yeri açtı.

İlk aylarda iyi olan kazancı koronavirüs salgınının da etkisiyle azalan genç kadın, bu duruma daha fazla dayanamayarak iş yerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

KOMŞUSU YARDIM ELİ UZATTI

Biri skolyoz hastası olan 9 ve 12 yaşlarındaki kızlarının eğitimi ile yaşlı annesi için ayakta kalıp çalışması gereken komşusunun bu durumunu gören aynı sokaktan Fatih Alkoç, kendisine ait kombi servisinde çalışmayı teklif etti.

"İNŞALLAH SALGIN GEÇER, BEN DE DÜKKANIMI AÇARIM"

Alkoç’un iş yerinde çalışmaya başlarken sonlanmasını umutla beklediği salgının ardından yeniden kendi işinin başına geçmeyi hayal eden Çetinkaya, “İnşallah salgın geçer. Ben de dükkanımı yeniden açarım.” dedi.

"ONU KENDİ İŞ YERİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Dayanışma örneği gösteren Alkoç ise, “Selda şu anda bizimle beraber çalışıyor. İnşallah ilerleyen günlerde işlerin düzelmesiyle onu kendi iş yerinde görmek istiyoruz.” diye konuştu.

































