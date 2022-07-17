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    Amerikalı gelin Acaru, Amasya'da dünyaevine girdi

    Taşovalı restoran işletmecisi Torun ile tanışan Acaru, düğün için Türkiye'ye geldi. Torun'un memleketinde geleneksel düğün töreni yapıldı.
    • 17.07.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 12:37
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    Amerikalı gelin Acaru, Amasya'da dünyaevine girdi

    ABD'de yaşayan Lavinia Acaru, Amasya'ya gelin oldu.

    İş nedeniyle ABD'ye giden restoran işletmecisi Ali Kemal Torun, avukat Acaru ile tanıştı.

    Amasya'ya Amerikalı gelin

    Evlenmeye karar veren ikili, düğünlerini Torun'un memleketi olan Taşova ilçesinde yapmaya karar verdi.

    İlçeye bağlı Alpaslan köyüne gelen Acaru ve Torun, geleneksel düğünle dünyaevine girdi.

    Amerikalı gelin Acaru, Amasya'da dünyaevine girdi ViDEO

    "Türkiye’yi çok seviyorum"

    Amerikalı gelin, “Türkiye’yi nasıl buldunuz?” sorusuna “Türkiye’yi çok seviyorum. Türkiye çok güzel.” şeklinde Türkçe yanıt verdi.

    "Eşim çok mutlu"

    En mutlu günlerine şahitlik eden davetlilere ve köylülerine teşekkür eden damat Ali Kemal Torun da “Eşimin yabancı olması, yeni bir kültür tanıması, yeni örf ve adetler öğrenmesi, Türk kültürünü yakından tanımasından dolayı çok mutluyum. Eşim de çok mutlu.” diye konuştu.

    "Çok iyi çalışmış dersine"

    İHA'nın haberine göre, dans provası yapmaya vakitlerinin olmadığını anlatan Torun, “Biz de dans edenleri takip ederek öğrendik. Çok iyi çalışmış dersine.” şeklinde konuştu.

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