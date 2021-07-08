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    Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim'de yoğun ilgi

    Arkadaşını ziyarete gelen New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.
    • İHA
    • 08.07.2021 - 10:39
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    Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim'de yoğun ilgi

    New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, Amerika’dan bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Türkiye’ye geldi.

    Lyonson, gelirken yanında getirdiği fare kostümüyle akşam saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.

    MİNİ ŞOV YAPTI

    Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği sokak sanatçısı giydiği kostümle İstiklal caddesinde mini bir şov yaptı.

    RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

    Fare kostümüyle maraş dondurmacısından dondurma alan Amerikalı sokak sanatçısı renkli görüntüler oluştururken vatandaşlarla da selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

    Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim'de yoğun ilgi VİDEO


    Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim de yoğun ilgi #1

    Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim de yoğun ilgi #2

    Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim de yoğun ilgi #3

    Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim de yoğun ilgi #4

    Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim de yoğun ilgi #5

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