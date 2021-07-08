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- Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim'de yoğun ilgi
Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim'de yoğun ilgi
Arkadaşını ziyarete gelen New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, giydiği fare kostümüyle Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.
- İHA
- 08.07.2021 - 10:39
New York’lu sokak sanatçısı Jonothon Lyons, Amerika’dan bir arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Türkiye’ye geldi.
Lyonson, gelirken yanında getirdiği fare kostümüyle akşam saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi’nde yaptığı şovla vatandaşların ilgi odağı oldu.
MİNİ ŞOV YAPTI
Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği sokak sanatçısı giydiği kostümle İstiklal caddesinde mini bir şov yaptı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Fare kostümüyle maraş dondurmacısından dondurma alan Amerikalı sokak sanatçısı renkli görüntüler oluştururken vatandaşlarla da selfie çekilmeyi ihmal etmedi.
Amerikalı sanatçının fare oyununa Taksim'de yoğun ilgi VİDEO