Amerikan çöreği: Evde rengarenk donut tarifi

Renkli şekerlemeleri ve çeşitli iç dolgularıyla iştah kabartan Amerikan çöreği "donut", MasterChef'in bugünkü menüsünde yer aldı. Evde donut yapmak isteyenler ise tarifini araştırıyor.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, donut tarifi için yarışıyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise donut tarifini merak ediyor. Bu enfes tatlıyı konuklarına sunmak isteyenler, damak zevklerine göre donut tariflerini araştırıyor.

Peki evde kolay donut nasıl yapılır? İşte donut tarifi ve malzemeleri...

DONUT MALZEMELERİ

Hamuru için;

4,5 su bardağından biraz fazla (600 gram) un

2 adet yumurta

1,5 su bardağından biraz az (260 mililitre) Ilık süt

100 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağı ya da margarin

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 paket kuru toz maya

1 paket vanilya

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Üzeri için:

Toz şeker

Arzunuza bağ olarak seçeceğiniz eritilmiş bitter, sütlü ya da beyaz çikolata

EVDE DONUT NASIL YAPILIR?

Hamurunu hazırlamak için malzemeler uygun bir yoğurma kabında önce karıştırılır, ardından da iyice yoğurulur. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvama geldiğinde, hamurunuz hazır hale gelmiştir.

Hazırlanan hamurun üzeri streç filmle kapatılır ve yoğurma kabından daha büyük bir tencereye konan sıcak suyun içine yerleştirilir. Tencerenin kapağı kapatılıp bir bezle örülerek yarım saat kadar mayalanması için dinlendirilir. Mayası tamamlanan hamur, hafifçe un serpilen tezgahta beze haline getirilir.

Önce elle ardından merdane yardımıyla, yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında açılır. Hamur, geniş ağızlı bardak ya da yuvarlak kesme aparatı ile kesilerek parçalar oluşturulur. Fazla hamur parçalar alınarak ayrılır.

Her bir yuvarlak hamur parçasının ortası bir kapak yardımıyla kesilerek alınır ve hamurlar uygun boyutta kesilerek hazırlanan pişirme kağıtları üzerine yerleştirilir. Artan hamur parçalar için de aynı işlemler uygulanarak son şekilleri verilir. Üzerleri temiz bir bezle örülerek 15 dakika kadar dinlendirilir.

Donut hamurlar, çok kızgın olmayan sıvı yağda, arkalı onlu olarak kızartılır. Kızartıldıktan sonra, ilk sıcağı geçen donutların her 2 yüzü de toz şekere bulanarak servis tabağına alınır.

Arzu ederseniz, eritilmiş bitter, sütlü ya da beyaz çikolataya bir yüzlerini bulayıp, üzerlerini de dilediğinizce süsleyebilirsiniz. Soğuyan donutlar artık ikrama hazırdır.

Afiyet olsun.