Ampute milliler rakip tanımıyor! Türkiye İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ampute milliler rakip tanımıyor! Türkiye İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımımız, final maçında İspanya ile karşılaşacak. Peki Türkiye İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta?

Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız, bir kez daha tarih yazıyor.

Son Dünya 2.'si ve Avrupa Şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Ay Yıldızlılar, şampiyonanın yarı finalinde güçlü ekip Rusya'yı 5-2 mağlup ederek tarihinde 4. kez adını finale yazdırdı.

Millilerimiz, final maçında İspanya ile karşılaşacak. Peki Türkiye-İspanya Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE İSPANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ampute Futbol Milli Takımımız, bu akşam saat 21.00'de başlayacak final maçında, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Cracovia Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Oynadığı 4 maçı da kazanan ve toplam 30 gol kaydeden Ampute Milli Takımımız, kalesinde sadece 2 gol gördü.