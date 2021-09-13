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Ampute milliler zaferle başladı! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Ampute milliler zaferle başladı! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başlayan Ampute Milli Futbol Takımı, ikinci olarak İtalya ile karşılacak. Peki Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...