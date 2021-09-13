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- Ampute milliler zaferle başladı! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
Ampute milliler zaferle başladı! Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başlayan Ampute Milli Futbol Takımı, ikinci olarak İtalya ile karşılacak. Peki Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 17:08
2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası başladı.
Polonya'nın Krakov kentinde düzenlenen turnuvaya son şampiyon unvanıyla giden Ampute Milli Takımı'nın ilk rakibi Gürcistan oldu.
Şampiyonluk mücadelesinin ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan son şampiyon milliler rakibini 10-0 mağlup ederek turnuvaya görkemli bir başlangıç yaptı.
Milliler ikinci maçlarında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anları kaçırmak istemeyenler, Türkiye İtalya maç detaylarını araştırıyor.
Peki Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milliler, ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de İtalya ile oynayacak.
Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.