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- Her hali seviliyor: Patates graten tarifi
Her hali seviliyor: Patates graten tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, patates graten yer aldı. İzleyiciler, patates graten tarifini araştırmaya başladı. Peki patates graten nasıl yapılır? İşte tarifi..
- Haber Merkezi
- 19.05.2021 - 17:11
- Güncelleme : 19.05.2021 - 17:32
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsündei patates graten yer aldı.
Patates gratenin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden patates graten tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Peki patates graten nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, ana yemeklerin yanına çok yakışan patates graten tarifi...
PATATES GRATEN MALZEMELERİ
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150 gram rendelenmiş kaşar peyniri
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2 kilogram patates
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400 mililitre krema
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1 su bardağı süt
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125 gram tereyağı
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2 tatlı kaşığı tuz
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1 çay kaşığı karabiber
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2 diş sarımsak
PATATES GRATEN NASIL YAPILIR? PATATES GRATEN TARİFİ
- Patatesleri soyun ve halkalar halinde doğrayın. Kararmaması için suda bekletebilirsiniz.
- Sosu için tereyağını eritin ve bir kısmı ile fırın kabını yağlayın, kalanını sosa ilave edin.
- Derin ve büyük bir kapta krema, süt, tereyağı, tuz ve karabiberi ince doğranmış sarımsaklarla birlikte karıştırın.
- Patatesleri süzüp sosla harmanlayın.
- Yağladığınız tepsiye patateslerin yarısını koyup bastırın ve kaşarın yarısını üzerine serpin.
- Patatesin kalanını da tepsiye alıp üstünü düzeltin.
- Önceden ısıtılmış fanlı fırında 200 derecede yaklaşık 45 dakika pişirin.
- Kalan kaşarı da üzerine serpin ve 15 dakika daha pişirip fırından çıkartın.
- Fırından çıkan gratenin üzerine taze kekik serpip on dakika dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun..