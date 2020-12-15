Anadolu Ajansı 2020 yılının fotoğraflarını seçti

AA, 2020'de çekilen yılın fotoğraflarını paylaşarak oylamaya sundu. Dünyanın farklı bölgelerinde yıl boyu yaşanan olayları kapsayan fotoğraf koleksiyonu oldukça dikkat çekti.

Anadolu Ajansının (AA) gözüyle 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğraflar, oylamaya sunuldu. Oylama 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride (Haber-spor-yaşam) "Yılın Fotoğrafları" seçilecek.

AA'NIN OYLAMAYA SUNDUĞU FOTOĞRAFLAR

OY KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ