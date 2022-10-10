Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapan sayesinde görüntülenen Anadolu leoparını resmi hesabından paylaşarak, "Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın" ifadelerini kullandı.

Nesli tükendiği sanılan Anadolu leoparı bir kez daha ortaya çıktı.

Daha önce Türkiye'nin 4 bölgesinde görülen Anadolu leoparı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yerleştirilen fotokapan sayesinde yeniden görüntülendi.

Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

"Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı’nı bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu Leoparı’nı izlemeye devam edeceğiz."

Anadolu leoparı yüzünü yeniden gösterdi VİDEO







Tehlike kategorileri arasında yer alıyor

Leopar, 36 kedi türü içinde en geniş yayılışa ve besin yelpazesine sahip olmasına rağmen, dünya genelinde IUCN Kırmızı Listesi'nde tehlike kategorileri arasında bulunuyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974'te öldürülen Anadolu leoparının, bu türe ait son birey olduğu ve ülkede tükendiği düşünülüyordu.

DKMP Genel Müdürlüğünün arazi çalışmaları sırasında rastlanan iz ve işaretler üzerine bunun aksi yönünde bulgulara ulaşılmasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı.

2019'da erkek leopar ortaya çıktı

İlk olarak bir bölgede başlatılan çalışmalar sonucu 25 Ağustos 2019'da bir erkek leopara ait fotoğraflar fotokapana yansıdı. Bunun üzerine sistematik veri toplama çalışmaları başlatıldı. Farklı bir bölgede bir erkek bireye daha rastlandı.

DKMP Genel Müdürlüğüne gelen ihbarların da değerlendirilmesiyle en az 4 farklı alanda leoparlar olduğu belirlendi.