Anadolu Parsı, nesli tükendi zannedilirken Cudi'de görüldü

Daha önce canlı olarak görüntülenemediği için nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı, fotokapan sayesinde Cudi'de görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2013 yılında bir proje başlattı.

Türkiye'deki biyolojik çeşitliliği tespit etmek ve korumak amacıyla başlatılan projeye Nuh'un Gemisi adı verildi.

Proje kapsamında çok sayıda öğretim üyesi, araştırmacı ve bakanlık görevlisinin katıldığı, 81 ilde 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' ekipleri kuruldu.

'NUH'UN GEMİSİ' PROJESİ

Çok sayıda öğretim üyesi, araştırmacı ve bakanlık görevlisinin katıldığı proje kapsamında 81 ilde 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' ekipleri kuruldu.

Belirli bölgelere kızılötesi ve hareket sensörü özelliği bulunan fotokapanlar yerleştirildi. Bu sayede birçok canlı türü tespit edildi.

FOTOKAPANLARLA BİNLERCE GÖRÜNTÜ KAYDEDİLDİ

Araştırmada damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler, çift yaşamlılar, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için çalışma yapıldı. Pars türünün de bulanabileceği illere ve bölgelere de çok sayıda fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar binlerce görüntü kaydetti.

75 YIL ÖNCE HAYVANAT BAHÇESİNDE FOTOĞRAFLANMIŞTI

Daha önce farklı illerde ölmüş halde görüntülenen Anadolu Parsı, Türkiye’deki ilk kez canlı olarak İzmir Hayvanat Bahçesinde,1946 yılında, İstanbul Üniversitesi fotoğrafçısı Cafer Türkmen tarafından çekildi.

CUDİ DAĞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Doğada canlı olarak görüntülenemeyen Anadolı Parsı, Nuh’un Gemisi Projesi ile Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde fotokapan ile görüntülendi. Şırnak ve çevresindeki illerde sırtlan, porsuk, çakal ve kurt gibi çok sayıda tür de tespit edildi.

Anadolu Parsı’nın Türkiye’de bulunduğuna dair Makale, Prof.Dr. Ahmet Karataş,Dr. Şafak Bulut ve Dr. Burak Akbaba tarafından Mayıs 2021’de Almanya’da uluslararası yayınlanan Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı.

''TÜM CANLILAR İÇİN ENVANTER ÇALIŞMASI LAZIM''

Araştırma ekibinde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, “Dünyada ne kadar canlı türü var, üç aşağı beş yukarı biliyoruz ama Türkiye’de bu tip bir envanter çalışması bitkilerde daha iyi ama hayvanlar için böyle bir envanter çalışması yok. Neyi koruyacağız ne kadar koruyacağız, avlatılacaksa ne kadar avlatılacak gibi sorulara cevap verebilmek için hepsine bir envanter çalışması lazım, tıpkı insanlanların nüfus sayımı gibi” şeklinde konuştu.

“BİNLERCE GÖRÜNTÜYÜ İNCELEDİK İKİ FOTOKAPANDA PARS GÖRÜNTÜSÜ BULDUK”

Prof. Dr. Ahmet Karataş, “İllere fotokapan yerleştirildi. Binlerce fotokapan görüntüsü incelendi. Sadece Cudi Dağı civarında, iki fotokapanda istediğimiz görüntülere rastladık. Fotokapan kurma amacımız sadece parsı görüntülemek değildi. Her ilimizin envanter çalışmalarını yapmak biyolojik çeşitliliğini ortaya çıkarmaktı” dedi.

“TÜRKİYE’DE 70 BİN CİVARINDA CANLI TÜRÜ VAR”

Prof.Dr. Karataş, “Net bir rakam vermek zor ama yaklaşık 11 bin 800 bitki saksonumuz var. 2 bin 300 kadar mantar türü, hayvan türlerine gelince sayı sadece böcekler 35 binin üzerinde, balık, kurbağa, kuş ve memeliler gibi omurgalı hayvan gruplarımızın toplamı bin 345 tür toplamda yaklaşık 70 bin civarında canlı türümüzü şuan için söylemem mümkün. Dünya genelindeki orana dökecek olursak oldukça iyi bir durumdayız” diye konuştu.

“LEOPAR KULLANIMI DOĞRU BULMUYORUM''

Prof.Dr. Ahmet Karataş “Pars, eski Yunanca’ya geçerek Leopar halini alıyor. Latince’de Leopardus oradan İngilizce’ye Leopard geçiyor. Sonra biz kendi malımızı Leopar olarak geri almaya çalışıyoruz. Türkçesi var bunun. Pars kelimesi ile söyleniyor. O yüzden ben leopar kullanımını doğru bulmuyorum” dedi.