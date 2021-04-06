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- Anadolu pizzası: Yağ somunu nasıl yapılır? Meşhur Konya yağ somunu malzemeleri ve tarifi..
Anadolu pizzası: Yağ somunu nasıl yapılır? Meşhur Konya yağ somunu malzemeleri ve tarifi..
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 14:07
Tarihi ve kültürel birçok destinasyonu ziyaret etmek amacıyla Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, aynı zamanda gastronomi şehri olan kentin ünlü lezzetlerinden yağ somununu tatmadan gitmiyor.
Konya halkınca da yoğun tüketilen ve özellikle sabah namazından sonra tercih edilen lezzeti, ustaları büyük bir özveriyle kahvaltılara yetiştiriyor.
Mayalı etli ekmek hamurundan hazırlanan somun, taş fırında bir süre pişirildikten sonra bol miktarda tereyağıyla buluşturularak tercihe göre içi hazırlanıyor.
Tekrar üzerine eritilmiş tereyağı sürülüp bol miktarda susam ve çörekotu atılan yağ somunu yeniden fırına sürülerek iyice kızardıktan sonra servise hazır hale geliyor.
Peki Anadolu pizzası yağ somunu nasıl yapılır? İşte meşhur Konya yağ somunu tarifi..
EVDE KONYA YAĞ SOMUNU MALZEMELERİ
- 2 adet bazlama
- 2 bazlamanın üstünü dolduracak kadar rendelenmiş kaşar
- İsteğe göre peynir çeşitleri
- 2 3 tatlı kaşığı tereyağı
- 10 dilim kadar sucuk
YAĞ SOMUNU NASIL YAPILIR? KONYA YAĞ SOMUNU TARİFİ
- Bazlamaların ortasını açıyoruz. biraz daha üst kapak kısmı ince alt parça kalın olabilir.
- İçerisine önce rendelediğimiz kaşarı isteğe bağlı oranda koyuyoruz. Ancak en azından üstünü kaplayacak şekilde olsun ki dolu dolu bir tat olsun.
- Sadece kaşarla yaptım ama orjinalinde daha çok peynir çeşitleri oluyor.
- Kaşar üstüne ince ince dilimlediğimiz sucuğu koyuyoruz ortalama 5 tane filan. tabiki burada da tercih söz konusu
- Üst kısmını kapatıp üstüne tereyağını bolca sürüp ısıttığımız fırında alt üst ayarda yaklaşık 200-230 derece ayarında 20 dakika kadar ısıtıyoruz. Tabiki fırından fırına farklılıklar olabileceği için bizim kriterimiz içerisindeki kaşarların erimiş olması.
- Anadolu pizzası olarak da geçen yağ somununda amaç isteğe göre içerisini doldurmak evde varsa küflü peynirli kavurmalı vs olarak da yapılabilir. Hatta orjinalinde 3 çeşit filan peynir olduğu için siz de istediğiniz peynirleri ekleyebilirsiniz