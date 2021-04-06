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Anadolu pizzası: Yağ somunu nasıl yapılır? Meşhur Konya yağ somunu malzemeleri ve tarifi..

Anadolu pizzası: Yağ somunu nasıl yapılır? Meşhur Konya yağ somunu malzemeleri ve tarifi..

Konya'nın yemek kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan, "Anadolu'nun pizzası" olarak da anılan yağ somunu, lezzetiyle damaklarda eşsiz tatlar bırakıyor. Peki yağ somunu nasıl yapılır? İşte tarifi..