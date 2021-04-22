Anadolu'nun iç ısıtan aşı: Toyga Çorbası tarifi

Zuhal Topal'la Mutfakta programının bugünkü menüsünde yer alan Toyga çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte Anadolu'nun bağrından içinizi ısıtacak bir lezzet: Toyga çorbası..

Çorba, Anadolu topraklarının ve bu topraklarda hayat sürdüren Türk kültürünün en önemli yemeği hatta öğünü denilebilir. Bugün bile Anadolu kırsalında kahvaltı kültürünün temeli çorbaya dayanıyor.

Toyga çorbası ise baklagiller ve yoğurt karışımına eklenen nefis nane ve tereyağ ile damakları şenlendiriyor.

Değişik çorba tarifleri denemek isteyenler, Toyga çorbası nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. İşte Toyga çorbası malzemeleri ve tarifi..

TOYGA ÇORBASI MALZEMELERİ

Yarım su bardağı yarma

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı haşlanmış nohut

5 su bardağı su

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

TOYGA ÇORBASI NASIL YAPILIR? TOYGA ÇORBASI TARİFİ

Nohutları 8-10 saat önceden ıslatıp çorbayı yapmaya başlamadan önce haşlayın.

Yoğurt, yumurta ve unu tencerede bir araya getirin.

Üzerine 1 su bardağı su ekleyip güzelce çırpın.

Kalan 4 su bardağı suyu da tencereye ekleyin.

Yarmaları da ilave edip kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Haşladığınız nohutları da ekleyip yarmalar yumuşayana kadar arada karıştırarak pişirin.

Yarmalar yumuşayınca çorbayı ocaktan alın.

Tereyağını tavada kızdırıp naneyi ilave edin ve bir iki dakika çevirin.

Üzerine naneli yağı döktüğünüz çorbayı kaselere bölüştürüp servis edin. Afiyet olsun…