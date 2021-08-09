Andreas Cornelius kimdir, kaç numaralı formayı giyecek? Trabzonspor'un yeni transferi yolda!

Trabzonspor, yeni transferi Andreas Cornelius'u açıkladı. Bunun akabinde taraftarlar, "Andreas Cornelius kimdir, kaç numaralı formayı giyecek?" sorusunu gündeme getirdi.

Trabzonspor, transfer dönemini oldukça hareketli geçiren kulüpler arasında geliyor..

Transfer döneminin başlaması ile listeyi açıklayan bordo-mavililer, Andreas Cornelius transferini bitirdi.

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon planlamasını yapan Karadeniz ekibi, Andreas Cornelius'u Trabzon'a getiriyor.

Uçakta poz veren Andreas Cornelius, formayı üstüne geçirdi. Fotoğraflar kulüp yetkilileri tarafından yayınlanırken, "Andreas Cornelius kimdir, kaç numaralı formayı giyecek?" sorusu gündeme geldi.

Peki, "Andreas Cornelius kimdir, kaç numaralı formayı giyecek?" İşte ayrıntılar..

ANDREAS CORNELİUS KİMDİR, KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

Daha önce iki kez askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan Cornelius transferinde, bordo mavililer oyuncuyu özel uçakla Türkiye'ye getiriyor.

Trabzonspor'da kariyer boyunca ilk defa 14 numaralı forma ile mücadele edecek olan oyuncu için, 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Bu bedelin yüzde 10'u ise Parma tarafından Atalanta'ya ödenecek.

16 Mart 1993 Danimarka doğumlu olan Andreas Cornelius, Danimarka Milli Takımı'nda forma giyiyor. Cornelius 2010 yılında Kopenhag takımının alt yapısında futbola başladı. Futbolcu daha sonra 2013 yılında, 8.7 milyon euro bedelle Cardiff'e transfer oldu. Cardiff'de çok fazla forma şansı bulamayan Andreas Cornelius, 1 yıl sonra eski takımı Kopenhag'a 3.5 milyon euroya transfer oldu.

3 sezon daha Kopenhag forması giyen Danimarkalı, bu kez 2017'de İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya 6 milyon euro bedelle transfer oldu. Atalanta sırasıyla oyuncuyu Bordeaux, ve 2 sezon Parma'ya kiraladı.