Angola nerede, hangi bölgede? Angola harita konumu

Angola nerede, hangi bölgede? Angola harita konumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Peki Angola nerede, hangi bölgede? İşte merak edilenler...

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle, 26-29 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Akabinde Angola ülkesine dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Angola nerede, nüfusu kaç? İşte Angola hakkında bilgiler...

ANGOLA NEREDEDİR?

Angola ya da resmî adı ile Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir.

Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde Ngola olarak adlandırılan ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Ülke, unvan olarak bir demokrasidir ve Angola Cumhuriyeti (Portekizce Republica de Angola) adını taşır.

Resmi dili Portekizce olmasına rağmen bir çok yerel lehçe kullanılır. Halkın çoğunluğu geleneksel dinlerine inanır.

ANGOLA HAKKINDA BİLGİ

Angola’nın başkenti Luanda’dır. Angola’nın resmi dili Portekizcedir. Angola Ülkesi yaklaşık 25 milyon nüfusa sahiptir. 18 bölgeye ayrılmış olan Angola’da toplam 157 il, 618 adet ilçe bulunmaktadır.

Ülkenin %50’si Hristiyanlık dinine mensuptur. Kalan nüfusunun çoğunluğu ise yerel dinlere inanmaktadır. Ülkenin yaklaşık 500 bin kişilik nüfusu ise İslam dinine inanmaktadır.

Ülke tropikal iklime sahiptir. Angola’ya gitmek için en uygun zaman yağışın ve şiddetli sıcaklıkların azaldığı Mayıs ve ekim ayları arasıdır.

Angola topraklarının % 40'ı ormanlarla kaplıdır.

Angola, büyük petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir. Ayrıca demir, manganez, bakır ve kobalt yatakları vardır.

Dünyanın en fazla kahve üreticilerindendir. Diğer önemli tarım ürünleri; pamuk, şeker, kenevir ve bitkisel yağdır. Balıkçılık ve orman ürünleri ekonomide önemli yer tutar.