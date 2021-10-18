Angola nerede, hangi kıtada? İşte Angola'nın haritadaki konumu

Angola nerede, hangi kıtada? İşte Angola'nın haritadaki konumu

Türkiye ile Angola arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arası seyahatlerde vize muafiyeti getirildi. Bu gelişmenin ardından Angola'nın konumu araştırma konusu oldu. Peki Angola nerede, hangi kıtada?

Türkiye Cumhuriyeti ile Angola Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arası seyahatlerde vize muafiyeti getirildi.

Anlaşma, Türkiye ve Angola’daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.

Anlaşma hükümlerine göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek ve çıkmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

Bu kararın akabinde Angola'nın nerede, hangi kıtada olduğu merak konusu oldu. Peki Angola nerede, hangi kıtada? İşte Angola'nın haritadaki konumu...

ANGOLA NEREDE, HANGİ KITADA?

Angola ya da resmî adı ile Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir. Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinde Ngola olarak adlandırılan ülkenin komşularını güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Ülke, unvan olarak bir demokrasidir ve Angola Cumhuriyeti (Portekizce Republica de Angola) adını taşır. Resmi dili Portekizce olmasına rağmen bir çok yerel lehçe kullanılır. Halkın çoğunluğu geleneksel dinlerine inanır.

ANGOLA HAKKINDA BİLGİ

Angola’nın başkenti Luanda'dır, resmi dili ise Portekizcedir. Angola Ülkesi yaklaşık 25 milyon nüfusa sahiptir. 18 bölgeye ayrılmış olan Angola'da toplam 157 il, 618 adet ilçe bulunmaktadır.

Ülkenin %50'si Hristiyanlık dinine mensuptur. Kalan nüfusunun çoğunluğu ise yerel dinlere inanmaktadır. Ülkenin yaklaşık 500 bin kişilik nüfusu ise İslam dinine inanmaktadır.

Topraklarının % 40'ı ormanlarla kaplı olan Angola, tropikal iklime sahiptir. Angola'ya gitmek için en uygun zaman yağışın ve şiddetli sıcaklıkların azaldığı Mayıs ve ekim ayları arasıdır.

Angola, büyük petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir. Ayrıca demir, manganez, bakır ve kobalt yatakları vardır.

Dünyanın en fazla kahve üreticilerindendir. Diğer önemli tarım ürünleri; pamuk, şeker, kenevir ve bitkisel yağdır. Balıkçılık ve orman ürünleri ekonomide önemli yer tutar.