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    Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022

    10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler, "Anıtkabir ziyarete açık mı?" merak ediyor. İşte ziyaret saatleri ve günleri...
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 09:47
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    Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılında Anıtkabir yine dolup taşıyor.

    Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, her 10 Kasım tarihinde ziyaretçi akınını uğruyor.

    Bu sene de Anıtkabir'i ziyaret edecek olan vatandaşlar 'Anıtkabir kaça kadar açık 2022? Anıtkabir açılış kapanış saati kaç' sorularına yanıt aramaya başladı.

    Peki 10 Kasım 2022 Anıtkabir açık mı, saat kaça kadar? İşte ziyaretçi kabul saatleri...

    Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2022

    Anıtkabir aşağıda belirtilen saatler arasında hergün ziyarete açıktır.

     

     

    01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

    15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

    01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında

    Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00

    Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022 #1

     


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