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Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022

Anıtkabir saat kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022

10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler, "Anıtkabir ziyarete açık mı?" merak ediyor. İşte ziyaret saatleri ve günleri...