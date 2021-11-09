Anıtkabir ziyaret saatleri: 10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler, kaça kadar açık olacak merak ediyor. İşte Anıtkabir ziyaret saatleri 2021...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde 10 Kasım Çarşamba 2021 tarihinde anılıyor.

Anıtkabir ise her sene Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım tarihinde ziyaretçi akınını uğruyor.

Vatandaşlar 'Anıtkabir kaça kadar açık 2021? Anıtkabir açılış kapanış saatleri nedir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün kabrini görmek isteyenler, ziyaret saatlerine ilişkin detayları sorguluyor. Peki 10 Kasım Çarşamba Anıtkabir açık mı, saat kaça kadar? İşte ziyaretçi kabul saatleri...

10 KASIM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

10 Kasım'da Anıtkabir sabah saat 09.00’da açılacak ve akşam da saat 22.00’a kadar açık durumda bulunacaktır. Normal günlerde ise Anıtkabir ziyaret saatleri şu şekildedir:

Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler için, ziyarete açılış ve kapanış saatleri:

01 Şubat - 14 Mayıs

09:00 - 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim

09:00 - 17:00

01 Kasım - 31 Ocak

09:00 - 16:00





ANITKABİR NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır.

Arabayla geldiyseniz;

Özel aracınızla İstanbul yolundan, Samsun yolundan, Eskişehir yolundan şehre giriş yapabilirsiniz. Anıtkabir, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alıyor. Aracınızla Tandoğan Meydanı kavşağına geldikten sonra Anıt Caddesi'ni takip ederek anıt mezara ulaşabilirsiniz.

Trenle geldiyseniz;

Ankara'ya birçok şehirden tren seferler mevcut. Ankara Tren Garı'nda indikten sonra 10-15 dakika yürüyerek Anıtkabir'e ulaşabilirsiniz. Gardan çıktıktan sonra 'Anadolu Meydanı' olarak bilinen mevkiye doğru yürümelisiniz.

Otobüsle geldiyseniz;

Otobüs terminali AŞTİ'den çıktıktan sonra aynı adı taşıyan metro istasyona inmelisiniz. Kızılay yönüne giden metroya bindikten sonra Anadolu (Tandoğan) istasyonunda inerek yer yüzüne çıkın. Buradan 5 dakikalık bir yürümeyle Anıtkabir'e ulaşmanız mümkün.

Ankara'ya uçakla geldiyseniz, Anıtkabir'e gitmek için üç seçeneğiniz bulunuyor: