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    Ankara beyaza büründü

    Başkent Ankara'da zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 09:56
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    Ankara beyaza büründü

    Ülke genelinde etkili olan soğuk hava, Ankara'da kendini kar yağışı olarak gösterdi.

    YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

    Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

    Kar yağışı nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda ulaşım yavaşladı.

    Ankara

    Polis elipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

    Ankara'da kar manzaraları

    Başkentin karla kaplanması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

    Ankara beyaza büründü VİDEO

    Ankara kar

    Ankara

    Ankara

    Ankara

    Ankara kar

    Ankara kar

    Ankara

    Ankara kar

    Ankara kar

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