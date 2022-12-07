Petrol
79.48
0.16%
Euro
19.5108
-0.01%
Dolar
18.6424
0.04%
Altın
1.062
0.10%
Borsa
4988
-0.24%
Bitcoin
317.878
-1.17%
BTXN Coin
5.16
-1.90%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Ankara elektrik kesintisi: 7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

    BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 7 Aralık Çarşamba Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 07.12.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara elektrik kesintisi: 7 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    BAŞKENT, 7 Aralık 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    7 Aralık hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru 7 Aralık 2022 SON DURUM
    Gündem

    Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru 7 Aralık 2022 SON DURUM

    'Bizim devletimiz vicdanlı ve şefkatlidir'
    Gündem

    'Bizim devletimiz vicdanlı ve şefkatlidir'

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir