Petrol
84.84
-0.67%
Euro
19.4453
0.40%
Dolar
18.6312
0.06%
Altın
1.052
0.43%
Borsa
4873
0.39%
Bitcoin
317.606
1.03%
BTXN Coin
5.98
-1.64%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    ANKARA GÜNCEL KESİNTİLER I BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula!

    BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 24 Kasım Perşembe Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 24.11.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ANKARA GÜNCEL KESİNTİLER I BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula!

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    BAŞKENT, 24 Kasım 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    24 Kasım hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    'İmkanlarımızı vatandaşların hizmetine sunduk'
    Eğitim

    'İmkanlarımızı vatandaşların hizmetine sunduk'

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    TÜİK, kasım ayı güven endeksi açıklandı
    Ekonomi

    TÜİK, kasım ayı güven endeksi açıklandı

    Görüş Bildir