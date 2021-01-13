Bugün en yüksek sıcaklığın 5 derece olacağı belirtilen Ankara'da kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Ankara, beyaz örtüyle kaplandı.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle birçok ilde kar yağışı görülmemişti.

Birçok il gibi kuraklıkla karşı karşıya olan Ankara, güne beyaz örtüyle başladı.

Başkent'in ilk olarak yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının giderek azaldığı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ankara, kar yağışıyla beyaza büründü VİDEO



EN YÜKSEK SICAKLIK 5 DERECE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara'da en yüksek sıcaklığın 5 derece olacağını açıkladı.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN KARLI ANKARA GÖRÜNTÜSÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'nın karlı halini Twitter hesabından paylaştı.

Fahrettin Altun'un "Ankara böyle" notuyla yayınladığı görüntüde, kentin kar yağışı etkisi altında kaldığı görüldü.