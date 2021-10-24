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    Ankara Karagöl Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

    Başkent'in Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl, hazan mevsiminde adeta renk cümbüşü yaşanan doğasıyla ziyaretçileri kendine çekiyor.
    • AA
    • 24.10.2021 - 12:45
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    Ankara Karagöl Tabiat Parkı'na ziyaretçi akını

    Ankara'da sonbahar güzelliği görenleri mest ediyor...

    Çubuk ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki, çam, meşe, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçlarının çevrelediği Karagöl, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

    DOĞA HARİKASI

    Sarı, kahverengi ve yeşilin binbir tonunu barındıran ağaçlar ile göle dökülen yapraklar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

    Karagöl Tabiat Parkı'nda yalnızca günübirlik gezilere izin verilirken, yakın çevredeki yaylalarda kamp yapılabiliyor.

    "HERKES GELİP GÖRMELİ"

    Ziyaretçilerden Deniz Dağdeviren, "Renkler, tabiat, doğa çok güzel. Herkesin gelip hayatında bir kere görmesini isterim." diye konuştu.

    Ankara'da yaşadığı halde Karagöl'e ilk defa geldiğini anlatan Deniz Kervankıran ise "Çok uzak ama buraya gelmeye değer. Doğası güzel, ortamı güzel, havası güzel. Ben beğendim açıkçası ve herkese de tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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