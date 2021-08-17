Ankara okul servis ücretleri 2021-2022: Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Ankara okul servis ücretleri 2021-2022: Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?

Ankara'da 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Peki Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 2021-2022 Ankara için okul servis ücretleri...

Eylül ayında okulların yüz yüze eğitime açılması ile ilgili hazırlıklar devam ederken öğrenci servislerinin ücretleri de yeniden belirleniyor.

Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri açıklandı. Bu gelişmenin ardından ''Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Peki Ankara'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 2021-2022 Ankara için okul servis ücretleri...

2021-2022 ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik artışa gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise değişiklik yapılmadığını kaydetti.

2021-2022 eğitim öğretim yılında Ankara'da okul servis ücretleri:

Yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 TL

Yıllık 3-6 kilometre için 2 bin 880 TL

Yıllık 6-10 kilometre için 3 bin 330 TL

Yıllık 10-15 kilometre için 3 bin 870 TL

Yıllık 15 kilometreyi aşan her kilometre için ilave 75 TL

Ücretler gidiş ve dönüşü kapsayacak. Okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.