Ankara, Somalili insanlara ev sahipliği yapıyor

Kızılay’da Somali kültürünü yaşatan Afrikalı insanlar kuaför, market gibi birçok iş yeri açtı. Açılan bir marketin içi, kültürlerine has tasarımlar ile süslendi.

Ankara’nın Kızılay ilçesi Sümer 1 ve Sümer 2 Sokak, Afrika ülkesi Somali’den göçen insanlara ev sahipliği yapıyor.

Eğitim, sağlık, iş imkanları gibi nedenler ile yollara düşen birçok Somalili, Ankara’da yeni bir yaşam kurdu.

Kızılay’da lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve market gibi birçok iş yeri açan Afrikalı vatandaşlar, kültürleri ile Başkent'i renklendirdi.

Türkçe bilmedikleri için market alışverişinde zorlanan Somalililer için bir girişimci Somali esnafı, Mart 2020’de ilk Somali süpermarketini açtı.

Dükkanlarının içini ise kendi ülkelerine özgü tasarımlarla süsledi.

“ANLIYORLAR BİZİM DURUMU”

Somalili Yahya, 2 buçuk sene önce Türkiye'ye yerleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar çok iyiler. Anlıyorlar bizim durumu. Onları biz seviyoruz. Genel olarak çok iyiler. Müslüman olarak buradan memnumun. Her yerde cami var. Türkler bize yardım ediyorlar. Onu biz seviyoruz.”





“SOHBET, MUHABBET GÜZEL”

Somalili insanların 2-3 senedir orada yaşadıklarını belirten esnaf ise, “Her türlü işi yapıyorlar, marketiydi, perdecisiydi, danışmanıydı. Aklınıza gelebilecek her türlü işi yapıyorlar. Bu sokak ve bir alt sokak Fevzi Çakmak'a büyük bir hareketlilik kattılar. Bir faydaları var. Benim kankilerim var. Sohbet, muhabbet güzel. Düzgün insanlar. Bir şeylerini görmedim.” ifadelerini kullandı.