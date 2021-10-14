Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Peki Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin belirtilen birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi kadrolarına eleman alınacak.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? İşte 2021 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru tarihleri ve şartları...

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim görevlisi alımı için son başvuru tarihi 20 Ekim 2021'dir.

Ön değerlendirme tarihi 27 Ekim, sınav giriş tarihi 8 Kasım ve sınav sonuç açıklanma tarihi ise 15 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Özgeçmiş

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge

Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

ALES Belgesi

2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Yabancı Dil Belgesi

Tecrübe durumunu gösterir belge (onaylı belge)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR

1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Adaylarım Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3. Başvurular ilan edilen kadro birimine (dekanlık/yüksekokul/enstitü) yapılması ve başvuru yapılan birimin internet adresinden ilan sonuçlarının takip edilmesi gerekmekte olup, İnternet aracılığıyla yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi ilanın her aşamasında iptal edilebilir.

6. Adayların ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.

7. İlanımıza https://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Yabancı Diller Yüksekokulu'na 3 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) alınacak.

Başvuru koşulları: Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizDili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak

En az üç (3) yıl yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders vermiş ve bunu çalışmış olduğu kurumlardan belgelendirmek

Yabancı Diller Yüksekokulu'na 1 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) alınacak.

Başvuru şartları: Arap Dili Eğitimi, Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı,Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Belagati alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.