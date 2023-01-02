Ankara su kesintileri! 2 Ocak hangi ilçelerde sular kesilecek? ASKİ ilçe ilçe duyurdu!

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 2 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama...

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 2 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

2 Ocak 2023 Pazartesi günü Ankara’da su kesintisi yaşayacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.