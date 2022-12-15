ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 15 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 15 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 15 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 15 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Sincan İlçesi Ahi Evran Mahallesi 202 Sokak, 205 Sokak, 206 Sokak, 207 Sokak, 209 Sokak, 210 Sokak ve 211 Sokak civarında 15 Aralık 2022 Perşembe günü 01:30 ile 12:00 arasında plansız su kesintisi gerçekleşiyor.