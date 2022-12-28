ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 28 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 28 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 28 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 27 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Etimesgut İlçesi Turkuaz Mahallesi, Yapracık Köyü, Orhun Mahallesi Çankaya Üniversitesi, Polis Kontrol Noktası, Yol kenarı Denetim İstasyonu civarında 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 09:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Güdül İlçesi Yukarı Aşağı Emirler Yeni Mahalleleri civarında 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 08:45 ile 19:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Sincan İlçesi Yenihisar Mahallesi, Malıköy ve Ihlamurkent sitesi tamamında 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 08:15 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.