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    ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 7 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 7 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 07.12.2022 - 10:24
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    ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 7 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 7 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Gölbaşı İlçesi Oyaca Yeşilçam ve Oyaca Akarsu Mahallelerinde 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Mamak İlçesi Fahri Korutürk Mahallesi civarında 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Caddesi, Aymer Caddesi, Yeşiltepe Caddesi, 1287 Cadde, Eskibağlar Caddesi, Güzelköy Caddesi, Muammer Caddesi, Enerji Caddesi, Kuzupınarı Caddesi bölgelerinde 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 09:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 7 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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