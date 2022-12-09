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ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 9 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 9 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 9 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…