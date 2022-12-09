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- ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 9 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 9 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- 09.12.2022 - 10:38
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 9 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Gölbaşı İlçesi Çayırlı, Subaşı ve Hallaçlı Mahallelerinde 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Gölbaşı İlçesi Hacılar, Hacıhasan ve Ballık Pınar Mahallelerinde 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 10:00 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Akyurt İlçesi Büğdüz Mahallesi 9 Arasında 2022 Cuma günü saat 10:30 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi civarında 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 10:15 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.