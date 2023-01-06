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    Ankara su kesintisi olan bölgeler! ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 5 Ocak 2023

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 6 Ocak 2023 ASKİ arıza sorgulama...
    • 06.01.2023 - 09:50
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    Ankara su kesintisi olan bölgeler! ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 5 Ocak 2023

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 6 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Gölbaşı İlçesi Bahçelievler ve Karaoğlan Mahallelerinin bir kısmında 6 Ocak 2023 Cuma günü saat 09:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılcaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    Ankara su kesintisi olan bölgeler! ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 5 Ocak 2023 #1


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