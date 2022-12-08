Haberler

Yaşam Haberleri

Ankara su kesintisi olan bölgeler! ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 8 Aralık 2022

Ankara su kesintisi olan bölgeler! ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 8 Aralık 2022

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 8 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…