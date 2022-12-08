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- Ankara su kesintisi olan bölgeler! ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 8 Aralık 2022
Ankara su kesintisi olan bölgeler! ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama 8 Aralık 2022
- 08.12.2022 - 10:03
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 8 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Mamak İlçesi Araplar Mahallesi, Dostlar Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Köstence Mahallesi, Derbent Mahallesi tamamında 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 07:00 ile 19:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Gölbaşı İlçesi Tulumtaş ve Koparan Mahallelerinde 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi bir kısmında 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 09:30 ile 11:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA