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- ANKARA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? ASKİ arıza ve su kesintisi sorgulama 22 Kasım 2022
ANKARA SU KESİNTİSİ! Sular ne zaman gelecek? ASKİ arıza ve su kesintisi sorgulama 22 Kasım 2022
ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 22 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 22.11.2022 - 10:17
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 22 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ayaş İlçesi Akkaya Mahallesi tamamında 22 Kasım 2022 Salı günü saat 10:00 ile 19:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Altındağ İlçesi Gültepe Mahallesi tamamında 22 Kasım 2022 Salı günü saat 1000 ile 14:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
ASKİ ARIZA SORGULAMA